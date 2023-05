O Museu do Gaúcho preserva a história e a memória de nosso povo

Os museus são, por excelência, locais de observação, interação e reflexão. Diversas histórias são ali contadas, de outras épocas, outros povos, diferentes maneiras de agir e pensar.

É um lugar simbólico que oferece experiências educativas e divertidas, observou a diretora do Museu do Gaúcho, Andreia Marconato. No último dia 18 de maio se comemorou o Dia Internacional dos Museus. O objetivo desta data é incentivar a população ao hábito de visitar e apreciar essas casas de cultura. O do Gaúcho, por exemplo, na Zona Leste de Alegrete, é o espaço que guarda a memória de antepassados e, inclusive de povos indígenas, responsáveis pela formação étnica de nosso povo.

Os museus, observa a professora Andreia, são os espaços ideais para despertar a curiosidade, estimular a reflexão e o debate, promover a socialização e os princípios da cidadania, e colaborar para a sustentabilidade das transformações culturais. Alegrete é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul e possui locais de grande valor histórico, ligados diretamente ao valor artístico e cultural.

Museu do Gaúcho e Memorial de Alegrete Ícaro Ferreira da Costa

Projetos do Museu em 2023

Cerca de Pedra que surgiu da mão de obra escrava e aqui em frente ao Museu é uma verdadeira obra de arte em arte e suor, está sendo construída na frente pelo senhor João Silva.

Ampliação do Museu

Julho- II Formação de professores e curso de aplicação do ensino da cultura tradicionalista nas escolas.

2-Museu do Gaúcho encanta comunidade, Vem Conhecer -Parcerias com escolas, 4°RT e tradicionalistas

Entre agosto / outubro de 2022 visitaram o Museu 2,224 alunos, equipe diretiva e professores..

3-Agosto Semana do Folclore

4-Setembro – Mês Farroupilha

Milonga Cultural Show para comunidade

5-Alegrete em História – Outubro aniversario de Alegrete

Apresentações artísticas e culturais

6-Alegrete no Ar Festival de Pipas

7-Museu Itinerante

8-Natal na Querência Espetáculo.

Contato para agendamentos

55 999976962- Andreia Marconato