Plantel do Flamengo que irá disputar o Efipan realiza pré temporada em Manoel Viana

A comissão técnica resolveu adotar essa estratégia para estreitar os laços de companheirismo entre os atletas e padronizar alguns processos essenciais dos jogadores.

O plantel está alojado na Escola Municipal Alberto Pasqualini onde são realizadas diversas atividades de desenvolvimento dos jovens. Palestra motivacionais, orientações técnicas e refeições são algumas das ações realizadas pelo Flamengo na busca pela preparação ideal para o campeonato que se avizinha.

Ao total são 30 atletas e quatro integrantes da comissão técnica. Os treinamentos são realizados em dois turnos no campo do DAER. Segundo o auxíliar, Carlos Maciel, a decisão em treinar nesse campo é para simular o tamanho real do estádio Municipal Farroupilha. Além disso, sessões de treinamento físico estão sendo realizadas na areia da praia do camping.