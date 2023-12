O palhaço da sinaleira vai ficar sem teto em breve; tempo na Casa de Passagem chegou ao limite

Share on Email

O caso específico de Paulo Renato Rodrigues, um idoso de 60 anos vindo de Santa Maria e atualmente nas sinaleiras da cidade, vestido como palhaço para angariar algum dinheiro, destaca a questão do período de permanência no local.

Paulo relata que chegou de Santa Maria e está na Casa de Passagem desde setembro passado. De acordo com suas informações, ele poderia permanecer por 90 dias, até 18 de dezembro deste ano. Contudo, foi informado de que precisa deixar o local até o final deste mês de novembro, e até o momento, ele não possui alternativa de para onde ir.

O diretor da Casa de Passagem, Ari da Silva Junior, lembra que ele está há dois meses no local e foi avisado de que não se enquadra mais na idade e, também, porque já tem benefício de Bolsa Família (600 reais). Mas em nenhum momento foi mandado embora de lá, porque todas as informações das regras do local foram comunicado a ele, atesta o diretor da Casa de Passagem.