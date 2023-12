Presidente do MDB Jovem recebe reconhecimento nacional em Brasília e homenagem em Porto Alegre

Na última semana, Vanessa Moraes, Presidente Jovem e membro da executiva Estadual da Juventude do MDB, teve uma experiência enriquecedora ao participar da premiação da Escola de Líderes da Fundação Ulysses Guimarães, em Brasília.

Mãe de bebê prematuro ensina uma lição: “nenhum sofrimento e pra sempre, tudo passa”

A semana teve início com uma visita ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto, oferecendo a Vanessa a rara oportunidade de explorar os corredores presidenciais e de se encontrar com o Chefe de Assuntos Parlamentares e Federativos da Secretaria Geral da Presidência, Valadares Filho.

“Eu sempre confiei na justiça”, diz pai de Dienifer Aranguiz Gonçalves

Na terça-feira, os premiados participaram do evento FUG Cidades, uma série de palestras focadas na mobilidade humana. À noite, houve a premiação no Teatro Royal Tulip, com direito a um elegante tapete vermelho, homenageou personalidades como Maguito Vilela e os novos líderes nacionais, agraciados com o prestigioso Troféu Ulysses Guimarães.

A cerimônia contou com a presença de destacadas lideranças, incluindo o Presidente da FUG, Deputado Federal Alceu Moreira, o Presidente do MDB Nacional, Deputado Federal Baleia Rossi, o ex-Senador Gaúcho José Fogaça, o ex-Deputado Federal Raul Henry e o Vice-Governador de Goiás, Daniel Vilela.

Nery, o professor projetista com foco no universo da dança

Vanessa Moraes, representando com destaque o Rio Grande do Sul na premiação da Escola de Líderes, foi reconhecida por sua dedicação e importante papel na juventude do MDB.

Ao retornar a Porto Alegre, Vanessa foi calorosamente recebida pelo Diretório Estadual do MDB, no âmbito do projeto “Despertando Mulheres” de Andréia Fioravante, e pela Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegrete, sob a liderança do Presidente Procurador Armando Domingues, encerrando assim uma semana intensa e marcante. A participação da Presidente Jovem não apenas reforçou seu comprometimento, mas também ressaltou o papel ativo da juventude do MDB na formação de futuros líderes e no fortalecimento do desenvolvimento político do país.