Uma tragédia nem sempre é o fim; veja por quê

Quando um fardo, um obstáculo ou uma tragédia pessoal aparece na vida de alguém, é relativamente comum que essa pessoa encontre consolo no desafio que a vida passará a ser a partir de então. Como se, em vez de uma fatalidade, a desventura representasse uma nova missão de vida.

Um acidente de trânsito mudou a rotina de Juliano Cherolt de 33 anos, porém, não alterou em nada, a sua paixão pela vida e por tudo que sempre despertou muito amor pela sua existência. Um dos pontos que sempre o deixou radiante foi o trabalho.

Operador de máquinas, Juliano esteve no PAT e falou do desejo de retornar a fazer o que tem muito orgulho e empenho, entretanto, para isso, precisa realizar um sonho, passar por mais uma etapa – adquirir uma prótese hidráulica.

O motivo é que, no acidente entre a moto em que ele estava e o carro que cortou a sua preferencial na noite de 19 de dezembro de 2021, o resultado foi a amputação da perna direita.

Juliano perdeu a rótula do joelho que ficou, boa parte, na porta do carro quando ocorreu o impacto. Ele disse que foi socorrido, passou por cirurgia, precisou retirar quase toda perna direita e, em uma semana, já estava em casa. A prótese que usa, atualmente, é provisória e tem limitações para que ele realize alguns movimentos, por esse motivo, uma dificuldade maior para, inclusive, andar de bicicleta algo que fazia nos momentos de lazer.

“Essa prótese hidráulica vai permitir que eu consiga voltar para minha rotina, quase como antes, pois vai me dar mais mobilidade. O problema é que o valor, na atualidade, é bem expressivo – R$ 50.000,00. Por essa razão, meus amigos decidiram me ajudar e realizar uma rifa com vários prêmios, além da possibilidade do PIX”- comentou.

Antônio Marques um dos idealizadores da rifa, acrescenta que Juliano é uma pessoa que merece retornar para sua rotina com o máximo de conforto. Juliano, inclusive teve compaixão e empatia com o motorista que provocou o acidente. Ele não exigiu que o motorista arcasse com o valor do conserto da moto, há época de 8 mil reais. Nada iria devolver a minha perna – lembrou.

Quem desejar ajudar a Juliano a adquirir a prótese pode entrar em contato pelos números: 55 99907 9296 – Juliano; 55 99939 4577 – Luiz Fernando e 55 99991 1960 – Antônio Marcos. O sorteio da rifa será dia 16 de dezembro. As pessoas tem a opção de comprar o número da rifa ou fazer Pix para 55 99907 9296.