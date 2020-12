O pior cenário da pandemia em dez meses: dos 35 óbitos pela covid, 13 foram em dezembro

Compartilhe















O mais importante neste cenário atual em relação ao aumento dos casos positivos e óbitos relacionados à Covid-19 é a conscientização de forma coletiva da população de que não é momento de fazer comemoração. Não apenas Alegrete, mas o Brasil está em sua mais profunda crise sanitária com as UTIs lotadas.É preciso ter ainda mais cuidado, não apenas por ser individualista, mas pela empatia. Pensar em todas as vidas ceifadas em razão do novo coronavírus, muitas dessas pessoas estavam cumprindo todos os protocolos, mas foram infectadas por familiares, alguns sem saber, e que também estavam tomando todos os cuidados, mas outros, por negligência em uma roda de conversa com amigos, em um bar à noite ou nas madrugadas onde a máscara nunca está presente, tampouco, o uso de álcool em gel ou distanciamento. O Reveillon deve se limitar a contagem regressiva e discrição. Para os que não acreditam ou estão alheios aos acontecimentos, em Alegrete até o momento foram registradas 35 mortes em decorrência da Covid-19, sendo que 13 delas em 26 dias deste mês e por várias vezes a UTI Covid teve sua lotação em 100% e os casos ativos acima de 600, chegando neste domingo(27), a 716 pacientes ativos.

Além disso, antes mesmo de chegar a vacina, houve a descoberta de uma linhagem variante do novo coronavírus. Pesquisadores do comitê RedeVírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), que reúne especialistas, representantes do governo federal, de universidades e de agências de fomento à ciência, fizeram um alerta aos laboratórios e fabricantes de testes da covid-19 para possíveis falhas no diagnóstico molecular em amostras de pacientes infectados com as novas linhagens do vírus. Ele pode dar um falso negativo.

A pandemia da covid-19 modificou a realidade e o planejamento das pessoas em todo mundo. As incertezas sobre a doença e os efeitos na economia mundial afetam cada cidadão de forma particular. As medidas conhecidas para combater a transmissão do vírus passam pela conscientização individual, modificação de hábitos e um desejo coletivo de união com o propósito de vencer o verdadeiro inimigo: o Sars-CoV-2.

O aumento progressivo e proporcional de exames positivos, a ocupação de leitos clínicos e de terapia intensiva revelam a piora gradual, até o cenário atual. O cansaço invade toda a população e o desejo de voltar ao normal, ou o novo normal, extrapola a capacidade de respeitar todos os protocolos que em algumas situações podem parecer exagerados. No entanto, a solução não é individual. O problema é de toda sociedade. O cumprimento dos protocolos sanitários só será possível se toda a população assumir a responsabilidade e se unir em prol do benefício de todos.

Em Alegrete de acordo com o último Boletim Epidemiológico, até o momento, são 2.511 casos confirmados, com 1.760 recuperados, 716 ativos (710 em isolamento domiciliar e 6 hospitalizados positivos de Alegrete) e 35 óbitos.

Foram realizados 12.716 testes, sendo 10.128 negativos, 2.511 positivos e 77 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 686 pessoas.

De acordo com o site https://covid.saude.rs.gov.br/, a Região 03 está com 75,03% dos leitos UTI Covid ocupados e Alegrete com 72,02% de ocupação. Dados da noite de domingo(27).