Tradicional Torneio do Palmeiras nos “Quarentinhas” inicia com bons jogos e muitos gols

A 11ª edição do Torneio do Palmeiras na categoria sênior especial iniciou no último sábado (1).

Seis partidas mobilizaram a turma dos 40, no tradicional torneio pré-temporada da Liga Alegretense de Futebol. Organizado pelo desportista Aparício Ringues com coordenação técnica de Valdir Knierim, o certame conta com 13 clubes na disputa 2020.

O atual campeão Fluminense fez um placar magro para cima do União da Vila Isabel. Vitória de 1 a 0, para o tricolor da Cidade Alta. O Zequinha alegretense aprontou para o SER Ceva. Dois a um, deu os primeiros pontos para o São José.

A partida entre Ibirapuitã e Vila Nova não saiu do 0 a 0. Já o Boca Juniors fez 1 a 0 no Honório Lemes. Destaque da rodada foram as duas goleadas. O Tinga meteu três no Operário. Mesmo placar para maiúscula vitória do Aimoré sobre o Cruzeiro.

Nesta edição são seis times na “A” e sete na “B”, com jogos dentro da chave, os quatro melhores por grupo avançam a próxima fase. Nesta 1ª rodada, o Centenário (B), folgou na rodada.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin