O serviço que faz muita diferença para portadores de doenças sexualmente transmissíveis

O serviço de atendimento especializado- SAE da Secretaria da Saúde que atende em salas do Centro Social Urbano é a referência em atendimento a pessoas com doenças sexualmente transmissíveis aqui em Alegrete.

As atividades, mesmo com todos os cuidados, nunca pararam na pandemia. O SAE é um serviço especial em que pessoas com alguma DST podem consultar e ter todo o apoio e medicação em caso de necessidade.

Ele dispõe de uma equipe multidisciplinar que atende das 7h as 16h 30min sem fechar ao meio dia. Uma média de 400 pessoas estão cadastradas no serviço, dentre os que tem HIV, Hepatites B e C e outras doenças. Eles passam por consultas, acompanhamento psicológico, com assistente social e pegam seus kits de medicamentos.

Eles também realizam os testes rápidos e outros exames a quem procura o serviço no Centro Social Urbano, também distribuem preservativos, tanto feminino como masculino.

A farmácia que faz a entrega dos coquetéis de medicamentos só atende pela manhã no mesmo local do SAE.