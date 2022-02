Parcela da população é mal educada e descomprometida com o meio ambiente

Embora ocorra inúmeras campanhas, a cena se repete em muitos lugares da cidade. São locais distintos, mas que denotam a grande irresponsabilidade de uma parcela da população.

Uma situação que, infelizmente, se repete é o lixo jogado em locais irregulares, como à margem da Avenida Alexandre Lisboa.

A reportagem fez o registro de entulhos, sofás, colchões entre outros. É grande a quantidade de lixo jogado no local. Uma Avenida de grande fluxo que tem a passagem, ao lado dos trilhos feita como depósito de entulhos.

A Secretaria do Meio Ambiente do Município, através da secretária Gabriela Segabinazzi, desenvolve várias ações para descartes corretos dos produtos. Em caso de dúvidas as pessoas podem entrar em contato. Também é importante que os alegretenses comecem a observar a destruição que estas atitudes deixam para o Meio Ambiente. O descarte correto do lixo orgânico e reciclável vai muito além de educação, pois em Alegrete há Cooperativas e trabalhadores, famílias que dependem dos materiais, resíduos.

A comunidade deve fazer a denúncia na Secretaria do Meio Ambiente, via e-mail: fiscalizacaosemmam@gmail.com ou pelo whatsapp: (55) 99147-7184 (a identidade do denunciante é mantida em sigilo).