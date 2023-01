O tórrido verão alegretense com umidade do ar de deserto

No início desta tarde em dois termômetros sendo um na entrada da Ponte Borges de Medeiros e outro nas imediações da Unipampa, na Zona Leste , a temperatura registrada por volta das 13h25min, era de 45°C.

Essa temperatura registrada pelos termômetros, se dá pelo fato de que estão instalados perto de concreto de construções e asfalto, como as ruas e avenidas, e isso interfere no valor.

Mesmo assim, quem está na rua está sentindo o desconforto do sol quente e muitos preferem usar sombrinhas e até manga longa para evitar queimaduras. No interior, o alambrador e trovador Aldori Tito, destacou que o sol está escaldante. Ele está trabalhando na localidade do Silvestre.

Há um alerta meteorológico por onda de calor da MetSul vigente até o final da semana (leia o alerta) com temperatura extremas no estado.

O Rio Grande do Sul vai ter uma quarta-feira com a presença do sol em todas as áreas do estado. Muitas cidades terão amplos períodos de céu claro, entretanto nuvens se formam no decorrer do dia na maioria dos municípios, sobretudo nas Metades Oeste e Norte. Não se pode afastar chuva extremamente isolada de verão no setor Oeste da tarde para a noite.

Os índices de umidade seguem muitos baixos durante a tarde com valores abaixo dos 30% em muitos municípios. Ontem, a umidade do ar atingiu 11% no Oeste gaúcho e era menor que no deserto do Atacama (leia mais).