O último fim de semana do inverno foi de muito calor

O último domingo do inverno foi marcado por temperaturas elevadas em Alegrete. Por volta das 14h, os termômetros atingiram a marca de 34ºC, proporcionando um dia ensolarado e quente, após dias de chuvas intensas que resultaram em mais uma enchente.

No entanto, mesmo com o calor, a preocupação com as enchentes persiste em Alegrete. O nível do rio encontra-se acima da cota de inundação, que é de 9,70 metros. Na última medição realizada à noite, às 21h, o rio estava em 10,87 metros, o que mantém a região em alerta para possíveis novas inundações.

A semana que se inicia trará mudanças no clima. Segundo previsões meteorológicas, da Climatempo, a segunda-feira (18) será marcada por tempo severo, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, acumulando cerca de 47mm de precipitação. As temperaturas começarão em 14ºC e devem atingir máximas de 23ºC.

A terça-feira (19) continuará chuvosa ao longo do dia, com temperaturas variando entre 13ºC e 22ºC. Na quarta-feira (20), a instabilidade persistirá, mas o sol permanecerá entre nuvens. As temperaturas ficarão entre 16ºC e 26ºC.

Na quinta-feira (21), a chuva continuará presente a qualquer momento do dia, com temperaturas variando de 15ºC a 25ºC. De acordo com as previsões do Climatempo, as chuvas persistirão até o próximo domingo, coincidindo com a entrada da Primavera.

A chegada da nova estação promete ser marcada por temperaturas mais elevadas e chuvas frequentes. As condições climáticas da primavera em 2023 na região indicam um aumento na umidade do ar, chuvas mais abundantes e frequentes. Embora não haja previsão de eventos catastróficos, a população pode esperar um período de instabilidade e temperaturas médias mais altas durante a estação.