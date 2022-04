O velho golpe do nudes ainda faz vítimas

Homem foi chantageado a fazer um depósito inicial no valor de quase 3 mil reais, após aceitar o convite de uma jovem, via messenger, (Facebook).

Segundo informações da vítima, uma mulher enviou um convite de amizade e, na sequência passaram a conversar através do messenger, no seu perfil do Facebook. Entretanto, logo depois, ela solicitou o número do whatsApp e enviou algumas fotos nuas.

A vítima informou que algumas horas depois passou a receber mensagens e ligações de um homem que se apresentou como pai da mulher e destacou que ela seria menor, portanto, para evitar que o caso fosse parar na Delegacia de Polícia, deveria realizar um depósito no valor de quase 3 mil reais.

Sem imaginar que estava caindo em um golpe, o alegretense realizou a transferência através de um PIX fornecido pelos estelionatários.

Todavia, no dia seguinte, novas ligações foram realizadas de pessoas que disseram que a menina teria que passar por um tratamento psicológico e solicitaram mais depósitos. Sem responder, as solicitações, a vítima recebeu mensagens de um homem ameaçado expor a situação nas redes sociais, por esse motivo, procurou um advogado que a orientou o homem a fazer registro na Delegacia de Polícia de Alegrete.