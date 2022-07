O verde das mudas do Viveiro da Secretaria de Agricultura que pode melhorar nossa vida

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Plantar árvores é um ato tão importante diante da necessidade de sombra e, também, como produção de frutas.

A Secretaria de Agricultura e Pecuária mantém um viveiro de mudas de hortaliças e árvores para arborização urbana e rural como angico, tipuana, ipês, araça, pitangueira, cerejeira, estremosa e outras.

Mudas no Viveiro da Secretaria de Agricultura e Pecuária

Léia Fonseca lembra que todas as pessoas que buscam mudas para plantar na cidade recebem orientação para evitar cultivar árvores que levantem calçadas, atinjam a rede elétrica, dentre outros fatores.

A última remessa de frutíferas que vai chegar à SAP é para o final de agosto e as últimas encomendas terminam no dia 20 de julho- direto na Secretaria.

No viveiro também se cultivam mudas de plantas medicinais, através do trabalho dedicado do seu Oredi Aviene e Evonir Souza.