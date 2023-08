OAB de Alegrete entrega lista de demandas a corregedor do Tribunal de Justiça

A OAB Subseção de Alegrete recebeu, na última semana em sua sede, a visita do Corregedor Geral do Tribunal de Justiça- Desembargador Giovanni Conti, do corregedor geral; Des. Altair de Lemos Júnior, ouvidor do TJ; Desª Jane Maria Vidal, ouvidora mulher do TJ e Dr. André de Oliveira Pires, juiz corregedor regional. Na oportunidade foram tratadas todas as demandas relacionadas à advocacia alegretense, quais sejam, a elevação da Comarca a entrância final, que vai possibilitar a permanência dos magistrados e servidores na Comarca; solicitação de ampliação da designação de exceção e permanência dos magistrados Dr. Auberio Ferreira e Dra. Eugênia Gregorius para fins de desafogar a demanda reprimida; solicitação de mais serventuários; solicitação de obras de infraestrutura no fórum.

Ainda, foram abordado temas pontuais quanto agilidade e celeridade na prestação jurisdicional, com destaque para o sistema eproc, sendo informado que já está designada data para capacitação presencial dos usuários, dentre eles os advogados, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, através da Caravana do Eproc.

No ato foi entregue ao Presidente da Subseção pelo Corregedor Geral o Plano de Metas 2022/2023 da CGJ para Alegrete, destacando a centralização de atividades regionais como o MULTICOM, Central de Cálculos – CECAL, Central de Precatórios – CEPREC e Central de Perícias Médicas – CEPEM.

Pela Desembargadora Dra. Jane Maria Vidal foi apresentado a Ouvidoria da Mulher, como mais um canal institucional de apoio e acolhimento às questões relacionadas ao gênero.

Informa ainda pelo Corregedor a criação de uma Comissão Mista, aos moldes já existente do Tribunal com a OAB/RS, com a presença do Ministério Público, para equacionar eventuais dificuldades da prestação jurisdicional.

Estiveram presentes no ato o vice-presidente Dr. Sivens Henrique Gomes Carvalho, secretaria-geral Dra. Joseane Rampelotto Dias, secretária adjunta Dra. Carolina Dorneles Medeiros e Conselheiro Estadual da OABRS Dr. Eduardo Bandeira de Mello.