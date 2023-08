Fé, esperança e solidariedade no Vigilião do Renovo teve recorde de alimentos para a ASEBE

Foi um tremendo sucesso a 6ª edição do Vigilião do Renovo. O evento que ocorre a cada 90 dias e conta com uma equipe de 15 pessoas na organização e recebeu fiéis de várias igrejas e religiões na noite de sábado para domingo em Alegrete. O projeto com propósitos sociais arrecadou quase 700 quilos de alimentos.

No sábado das 23hs até às 4h:20 da madrugada de domingo, o CTG Farroupilha testemunhou momentos de vidas se entregando a Jesus, louvores abençoados e uma palavra poderosa. Cerca de 600 pessoas fizeram o Renovo de esperança, ou seja, o Renovo de fé. Foram várias pessoas juntas num só propósito, adorar a Deus e arrecadar quilos de alimento a ASEBE ( Associação Evangélica Beneficente), que vai distribuir para as pessoas carentes do município.

Ainda no sábado, uma carreata na Zona Leste arrecadou alimentos, onde os participantes se uniram já na abertura das atividades do evento. Na 6ª edição destaque para presenças de corais, da Banda Ágape, grupo de coreografia Kadosh e cantores gospel como Ninive Retamar, Chirlaine Lopes, Caune Nathany, Thaiara Marmo, Mauro da Costa, Giulian, Benhur Mathias, Ismael Rines e Pastora Quelem.

O desejo de criar este evento nasceu da inspiração do evangelista Henrique. Ele diz ter tido uma visão ampla do reino de Deus.

O religioso realiza lives pelo Facebook todas às quartas e sextas que antecedem o evento para divulgação e agradecer aos patrocinadores, que são em torno de 30 empresas da cidade. Nessas lives, Henrique com parceiros do Vigíliao, cantam canções cristãs e tocam instrumentos.

A 7ª Edição do Vigilião do Renovo, está confirmada para o dia 16 de dezembro, marcando o último encontro deste ano.

Fotos: reprodução