As últimas homenagens a Cesaro Augusto Souza de Souza, estão acontecendo através da Funerária Angelus, na Igreja Católica, no Passo Novo. O sepultamento será às 15h, desta quarta-feira(27), no cemitério dos Durgantes – Passo Novo