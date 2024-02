As últimas homenagens a Cloriolando Ramos da Fontoura, estão acontecendo na Funerária Angelos no Complexo Velatório AM Brum Angelos – Sala Perola , Avenida Hélvio Basso 1519 – Nossa Senhora Medianeira, Santa Maria/RS. O sepultamento será nesta terça-feira(6), às 10h30 no Crematório Jardim Montanha Dos Vales – Santa Cruz do Sul-RS