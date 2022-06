Share on Email

As últimas homenagens a Noemi de Souza Fagundes de Jesus, estão acontecendo através da Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério. O sepultamento será às 8h, desta sexta-feira(10), no Cemitério Público Municipal, em Alegrete.