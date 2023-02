Obra da Avenida do Carnaval terá fiscalização dos Bombeiros

Com chuva ou sol o Carnaval de Alegrete acontece nos dias 3 e 4.

A confirmação veio na coletiva da Assercal, realizada dia 27 no anfiteatro da Urcamp, com a paticipação de orgãos de imprensa da cidade, de dirigentes das escolas de samba e da Assercal.

Vai ter Carnaval sim, afirmou Gilson Vaucher – São oito anos em quatro meses de forte trabalho, com união das escolas e das comunidades carnavalescas, disse Vaucher.

A estrutura com os camarotes, iluminação e arquibancadas vai ter a fiscalização dos Bombeiros, provavelmente na próxima quinta-feira. Em contato com os Bombeiros, a informação é de que a fiscalização pode ser feita até 12h antes do evento e deve obedecer o que está no projeto e plano da obra, garantindo segurança na estrutura e segurança elétrica. A pintura da pista (branco) está marcada para quinta-feira (2).

Quanto à segurança do entorno foi informado que vem efetivo de fora.

Os ingressos das arquibancadas, ao valor de 40 reais para as duas noites e 25 reais individual, estão sendo vendidos no Friends House na praça Getúlio Vargas. Os jurados vêm do Rio de Janeiro e integram um circuto de Carnaval aqui na Região.

Rafael Faraco, vice- presidente da Assercal, rechaça as informações de que o evento seria adiado ou não irá sair. Informou que está boa a procura pelas arquibancadas. Ele convocou que o povo das escolas cheguem nas quadras, participem e se engajem nesta grande festa.

A concentração de quem vai desfilar será próximo ao Museu do Gaúcho e o desfile acontece do bairro Santos Dumont em direção à avenida Caverá onde será a dispersão. O início está previsto para as 22h com tempo de 1h e 10min para cada escola e 15 minutos de intervalo entre cada agremiação carnavalesca.

As praças de alimentação serão dos dois lados da Avenida e entre as arquibancadas. No total serão 80 banheiros químicos, disse Faraco.

Um ponto importante, já que a avenida do samba vai ficar distante do centro e de muito bairros é quanto ao transporte. Rodrigo Balsemão, da Assercal, informou que estão vendo com a empresa de ônibus, uma logística para o transporte até avenida do samba.

Dirigentes da Assercal lembraram que o recurso de 700mil repassado pela Prefeitura não veio nada para as escolas. Foi para estrutura da avenida que vai ficar para a cidade. Eles destacam os que compraram camarotes e acreditaram neste sonho de colocar o Carnaval de Alegrete na avenida de novo.

Ilva Goulart, presidente dos Canudos, lembrou o esforço das escolas para essa retomada incrível, destacou.

Vado Mendonça, da Mica, elogiou o trabalho de todos e convocou os carnavalescos a se engajarem dizendo que vão fazer um grande Carnaval.

Marcelo Alves, do Pôr do Sol, agradeceu a sua comunidade e convida para que mais pessoas se engajem e desfilem com a Escola.

Todo os dirigentes salientaram que melhorou a relação entre as escolas e isso vem sendo determinante para o sucesso dessa retomada do Carnaval em Alegrete. – Vamos desfilar com alegria e colher os frutos com louvor, falou Vaucher.