Violento acidente entre Chevette e Uno deixa dois feridos

Na manhã desta terça-feira(28), a Brigada Militar atendeu mais um violento acidente no cruzamento das vias Expedicionário Cannes com Avenida Eurípedes Brasil Milano, em Alegrete.

De acordo com os policiais militares, o motorista do Fiat Uno tem 70 anos e seguia na Avenida, sentido bairro/Zona Leste e, no cruzamento com a rua Expedicionário Cannes foi fazer a conversão à esquerda.

Assim que entrou na via foi atingido pelo Chevette que trafegava no sentido contrário na preferencial.

Com o impacto, os ocupantes do Chevette, de 35 e 65 anos, ficaram feridos e foram encaminhados à UPA por carro particular.

O motorista do Chevette está com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias e o carro com documentos irregulares, portanto, foi recolhido ao depósito do Detran.

Os moradores e trabalhadores das imediações, deste cruzamento, destacam a importância de ter um redutor de velocidade na Avenida diante dos constantes acidentes de trânsito.