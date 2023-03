Obra de duplicação da Avenida Caverá em fase adiantada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As obras de pavimentação da Avenida Caverá estão em fase adiantada e mostram que a duplicação da faixa vai deixar aquela via com uma excelente mobilidade.

Obra de pavimentação e duplicação da Avenida Caverá

Localizada, estrategicamente, para contemplar uma das regiões que mais se desenvolve na cidade ao lado das pistas, também, será construido uma ciclofaixa.

Pavimentação e duplicação da Avenida Caverá

No total serão investidos 6,5 milhões, sendo R$ 4 milhões com recursos próprios do Município.

O novo asfalto será desde a rótula do Butecão do Moraes e vai até o trevo de acesso ao Balneário.