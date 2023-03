Escolas de samba no esquenta final para o desfile fora de época em Alegrete

Desde janeiro que as cinco escolas de samba de Alegrete estão trabalhando com intensidade, para a retomada do Carnaval de Rua em 2023.

Mesmo com os últimos acontecimentos na montagem da Avenida onde acontecerá os desfiles, e a transferência do evento, as quadras das escolas nunca pararam

Os som das baterias mexe com os apaixonados por Carnaval que participam das promoções das escolas.

No último sábado, a Mica mais uma vez, mostrou a explosão do amor pelo samba em sua quadra lotada. A bateria mexeu com todos que se dizem apaixonados pelo manto azul e branco. Famílias e admiradores, da Cidade Alta, movimentaran o ginásio do antigo Real.

Micaenses na quadra da Escola

Além das promoções na quadra que tem levado um bom público, a Imperatriz da Praça Nova recentemente, com integrantes da escola Deu Xucha na Zebra campeã de Uruguaiana reuniu seus admiradores.

Bingo da Imperatriz

No último fim se semana houve um grande bingo no salão Quintama.

Um fato importante nesta retomada do Carnaval, em Alegrete, é a interação e trocas das escolas de samba que visitam as quadras de outras agremiações.

O Pôr do Sol também movimenta o bairro Macedo e arredores e utiliza o espaço da EMEB Eurípedes Brasil Milano, fora horário de aulas, para ensaio de sua bateria e suas promoções, porque todas as escolas precisam de recursos para manter todas as atividades, até porque as escolas vinham de mais de 8 anos adormecidas.

Academicos do Pôr do Sol

E a Verde Branco, uma da mais tradicionais da cidade, movimenta as comunidades da Vila Nova e Canudos com promoções em frente a sua sede. A bateria afinada e os ensaios técnicos levam muita gente a prestigiar a Escola.

A Nós Os Ritmistas tem mantido uma intensa e variada programação em sua sede, tanto nos ensaios da bateria com de alas da Escola. E com grande participação de seus integrantes.

Nós os Ritmistas

A Rainha e o Rei Momo do Carnaval de 2023 percorrem as quadras integrando -se a alegria dos foliões.