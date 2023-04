Obra de grande atacado de alimentos em andamento em Alegrete

Share on Email

A rede de atacado de venda de alimentos Stock Center com matriz em Passo Fundo e negócios em várias cidades gaúchas também vai atuar em Alegrete. A obra, ao lado Jóquei Clube, está em andamento com as fundações.

O trabalho da administração, de garimpar novas empresas a se instalarem aqui, vem surtindo efeito positivo, desde de 2020, com a vinda de Redes no setor eletro e confecções, comentou em uma ocasião o Vice- prefeito e secretário de planejamento, Jesse Trindade dos Santos

Sobre esse investimento, em especifíco, disse ser uma grande obra que vai mudar a Zona Leste e sobretudo gerar emprego na cidade.

A Stock Center vai instalar sua unidade, aqui em Alegrete, na esquina do Jóquei Clube de Alegrete, com possibilidade de gerar até 190 empregos. O projeto tem prazo de cerca de 12 meses para ser finalizado. A previsão inicial seria em outubro deste ano.

Para quem quiser trabalhar na Rede pode cadastrar currículo no site da empresa pelo endereço https//stockcenter.com.br.