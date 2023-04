AABB Alegrete é campeã em cinco modalidades da 49ª JEMAB

Além de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Quaraí, Porto Xavier, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana, disputaram 12 modalidades com mais de 400 atletas. Ao final de um dia intenso de competição foram definidos os vencedores. A AABB Alegrete conquistou títulos de campeã.

No Beach Tennis o título ficou em Alegrete e vice Uruguaiana, Dion Adolpho e Jacson Menezes venceram na modalidade. Na Bocha, mais um título para Alegrete com Santiago em segundo. Campeões Carlos Menezes (Quarta Feira), Edson Brandolt, Gieder Rodrigues, Roberto Santos, Valdecir Batistella e Zamir Mahmud (Ramud). Na modalidade de futsal deu AABB Alegrete após vitória sobre Rosário do Sul na final. O time super campeão do JEMAB contou com Xuco, Romulo, eliseo, Ahmad, Rodinele, Zeca, Vini, Kanha, Arthur, Marco Antonio, Gustavo, Nando, Roger e Rennan. No Padel feminino deu Alegrete em primeiro e segundo, campeãs Helenize Correa e Thiofana Costa e vice com Luciane Segabinazzi e Marina Machado. No masculino, novamente os alegretenses triunfaram no padel. Campeões Diogo Rodrigues e Antonio Silveira e vices Gilberto Luz Jr e Gustavo Luz.

No vôlei 4×4 a cidade Santiago foi a campeã com Caçapava em segundo. Já no vôlei de dupla no masculino deu Santiago com Caçapava vice. No naipe feminino, supremacia santiaguense com Santana do Livramento em segundo. No futebol disputa em mini-campo, na categoria hipermaster campeão Santiago e vice Livramento. Já na supermaster, Livramento campeão e Santiago vice. Na master o campeão foi Livramento e na adulto Santiago.

Segundo a organização do evento, todos participantes ficaram satisfeitos e encantados com a estrutura da AABB Alegrete bem como parabenizaram pela organização impecável. O Presidente Altemir Pedroso cita que os objetivos foram atingidos e destaca a participação efetiva de funcionários, membros da diretoria e voluntários.

Ele agradece a todas as AABBs presentes e a imprensa alegretense que muito contribuiu também. O Presidente fez um agradecimento especial a Fenabb e Ouro Vida Banco do Brasil que são os apoiadores oficiais e também ao incansável Tremarin representante estadual da FENABB e Vanize consultora da regional 03 de AABB’s e do apoio técnico da Márcia da AABB de São Pedro do Sul que trabalhou no assessoramento das súmulas, pessoas estas que marcaram presença em Alegrete, abrilhantando ainda mais o evento.

As equipes campeãs nas modalidades bocha, futebol mini campo, vôlei de areia e futsal estão classificadas para a fase estadual (JESAB) que será em Santa Cruz do Sul dias 8, 9 e 10 de setembro.

Para a JESAB (Jornada Estadual entre AABB’s) que acontecerá em setembro, Alegrete será representada pelas seguintes modalidades: Futsal, Bocha, Voleibol Feminino, Sinuca, Futevolei e Tenis de Quadra.

Fotos: AABB/Alegrete