Obras de duplicação e pavimentação da Avenida Caverá iniciam em breve

Em janeiro, de 2023, terá início uma das mais aguardadas e reivindicadas obras da Zona Leste, a duplicação e pavimentação da Avenida Caverá.

A primeira grande obra de 2023 já está assinada e contratada.

A avenida ficará moderna, sinalizada, iluminada e com acesso às possibilidades que a vida urbana moderna pode oferecer, localizada estrategicamente para contemplar uma das regiões que mais se desenvolve na cidade.

Foi assinada a ordem de serviço da obra na avenida Caverá. Serão investidos 6,5 milhões, sendo R$ 4 milhões com recursos próprios.

Uma obra histórica de pavimentação asfáltica e mobilidade. O investimento, contempla diversos bairros da cidade e será executado através de recursos próprios e de um convênio celebrado por meio do Governo do Estado, via Programa Pavimenta RS.

O novo asfalto será desde a rótula do Butecão do Moraes e vai até o trevo de acesso ao Balneário.