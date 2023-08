Obras de saneamento básico estão em andamento no bairro Centenário

Share on Email

A Secretaria de Infraestrutura do Município está realizando diversas melhorias em diferentes localidades de Alegrete. Dessa vez o Bairro Centenário, está passando por um troca de bueiros que visa melhorar de maneira significativa o sistema de tubulação da comunidade.

Em contato com Fábio, morador do bairro, ele salienta que esse trabalho teria que ser feito há muito tempo atrás. Aponta que por muitas vezes, a água chegava com coloração estranha, não tendo condições de consumo, disse o morador que reside na localidade a 16 anos.

Fotos: reprodução