Vistoria de cargas na fronteira com Argentina passa a ser por QR Code

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No sistema de Vigilância Aduaneira Inteligente (VAI), o motorista poderá submeter a documentação previamente e receber um QR Code ao passar na fiscalização, agilizando em até 25% o processo, conforme os desenvolvedores do sistema.

O processo de entrega do documento para a Receita era realizado de forma manual: o transportador, ao chegar na aduana, entregava o Manifesto Internacional de Carga para um servidor da Receita, que tomava conhecimento da carga na apresentação física do documento. Logo após autorizava, no sistema, o prosseguimento da viagem.

Mulher denuncia o companheiro por querer matá-la e, aos gritos, vai ao Plantão para liberá-lo

Com o novo sistema, o transportador envia a documentação virtualmente para a Receita. A análise de cargas é realizada, e o transportador recebe um QR Code, que pode ser escaneado na aduana. Esse novo sistema reduz o número de servidores necessários para o gerenciamento do processo de três para um.

“O VAI nos permite atender 24 horas por dia se for necessário. O VAI também vai fornecer ferramentas para poder selecionar melhor aquilo que tem que ser inspecionado. Com o modelo antigo, o tempo de liberação oscilava, e, se algum veículo apresentasse problema, impactava no fluxo dos demais.

Em Uruguaiana, todo o caminhão que sai do Brasil para a Argentina ou que faz o caminho inverso precisa passar pelo terminal aduaneiro da Receita Federal. Para isso, o transportador precisa apresentar o Manifesto Internacional de Carga, que é um documento que acompanha a carga. Esse documento é gerado pela transportadora.

Com informações do G1 RS