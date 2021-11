Obras do Presídio de Alegrete não saem do chão

Uma das ações previstas é a contrapartida do governo do estado ao valor do Governo Federal já disponibilizado para a construção da nova cadeia pública de Alegrete. Para o Município o repasse deverá ser de R$ 6,17 milhões.

A construção da nova cadeia pública de Alegrete com custo inicial estimado de R$ 16.152.116,65 ainda não saiu do papel. Desde o final do mês janeiro de 2020, as obras estão paradas. O local, no Corredor dos Papagaios, está abandonado. O valor atualizado da obra está em mais de 22 milhões.

O serviço feito pela Construtora Engenharia e Incorporadora São Tomas LTDA deverá ser refeito por conta do tempo parado. Um amontoado de concreto, ferros retorcidos e madeira desperdiçadas é o que se tem notícia.

O contrato com a empresa que havia sido contratada para obra foi rescindido e estão sendo adotados providências para a efetivação da nova licitação, para sanar pendências existentes com objetivo de possibilitar a elaboração de novo contrato.

Desta foram foi determinada a suspensão do procedimento que tramita na PJ pelo prazo de 90 dias, a contar de 19 de fevereiro de 2021 , no aguardo do processo da conclusão do procedimento licitatório. Esse prazo já extrapolou.

A reportagem do PAT buscou informações com o ex-vereador Celeni Viana, que há anos acompanha o desenrolar do projeto. Ele contatou a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS), sobre o processo atual em relação à licitação, porém, aguarda retorno.

O Presídio Estadual de Alegrete tem capacidade para 81 apenados e, hoje, está com uma superlotação de 147. A nova cadeia terá 286 vagas.

Projeto Avançar do governo do Estado

Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo: governo do Estado anuncia R$ 465,6 milhões para investimentos.

Hoje, há 42.872 pessoas privadas de liberdade no estado em 150 unidades prisionais.

No total, o sistema penal receberá R$ 443,4 milhões. Além do valor que será investido em obras, haverá, ainda, R$ 109,3 milhões para segurança e tecnologia, além de R$ 21,54 milhões para gestão e tratamento penal (programas de ressocialização para apenados) da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe).

Investimento no sistema socioeducativo

De acordo com o governo do estado, há 500 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas hoje no estado. Desse total, 485 são meninos e 15 são meninas. A maior parte (423) está internada provisoriamente. Setenta e seis estão em semiliberdade e um está em regime de sanção.

A expectativa é que para atender esse público haja a construção de Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) em Osório e abrigos para visitas em Porto Alegre, Caxias do Sul e Uruguaiana.

É um investimento que totaliza R$ 16,2 milhões.

Segurança e tecnologia

O governo do estado anunciou, ainda, investimento de R$ 1,7 milhão para o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do estado, R$ 500 mil para a elaboração de um mapa social, outros R$ 500 mil para a criação de um observatório da socioeducação e R$ 3,3 milhões para qualificação, infraestrutura e inteligência.

“Vamos adquirir equipamentos e qualificar os nossos servidores para que possam desempenhar ainda melhor o seu trabalho. Planejamos novas viaturas, novos materiais bélicos e a oportunidade de bolsas de estudo, disse o governador Eduardo Leite (PSDB).

Os materiais

Coletes balísticos – 4.910

Pistolas – 4.010

Espingardas – 402

Fuzil de precisão – 1

Fuzil – 167

Armas de choque – 688

Munições diversas – 305.900

Cartuchos para armas de choque – 5.010

Granadas não-letais – 1,7 mil

Espargidores – 500

Escudos balísticos – 142

Capacetes balísticos – 300

Joelheiras antitumulto – 300

Algemas – 2.004

Rádios – 718

Há previsão, também, de que mais 122 veículos venham a integrar a frota. O governo ressalta que já está em andamento a instalação de GPS na maior parte dos carros, além da implantação de uso de câmeras corporais para gestão de evidência (policiais estarão com equipamento na altura do peito), maleta diagnóstica e laboratório de robótica.