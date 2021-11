Dia da Consciência Negra é celebrado em Alegrete com poesia e cultura afro

Uma roda de conversa marcou os 50 anos do Dia da Consciência Negra, com a divulgação da poesia e cultura afro brasileira. O evento foi promovido pelo Núcleo de Cultura da União Operária Primeiro de Maio, Coletivo de Mulheres Negras Lyá Agbara, Instituto Federal Farroupilha,Universidade Federal do Pampa, Coletivo Multicultural de Alegrete,Coletivo Negro Minervino de Oliveira,União Brasileira de Mulheres, com apoio da UABA( União de Associação de Bairros de Alegrete).

Durante a roda de conversa foram lidas ao público presente poesias de Oliveira Silveira, Conceição Evaristo, Lilian Rocha, Ryane Leão, Solano Trindade, Conceição Evaristo, Glaura Paré, Vanêssa Soares, Elisa Lucinda, Jorge Froes, Livro Sopapo Poético, Cristiane Sobral, Carolina Maria de Jesus.

Como parte da programação também foi organizado pelo Núcleo de Cultura da União Operária Primeiro de Maio, a divulgação de videos no Youtube sobre a importância da data e da luta e organização do povo negro pela valorização de sua história, cultura e compromisso com uma sociedade livre do racismo, e de todas as formas de discriminação e opressão.

O Núcleo de Cultura União Operária Primeiro de Maio é considerado um grupo multiracial e tem por objetivo a valorização da luta contra a violência e a discriminação racial, combate ao racismo estrutural e institucional, valorização da cultura afro-brasileira e protagonismo dos afrodescendentes.

O Dia da Consciência Negra foi idealizado no ano de 1971 , quando um grupo de jovens negros, em Porto Alegre-RS, manifestaram contra a legitimidade do 13 de Maio ser a referência de celebração do povo negro. No lugar eles pautaram o dia 20 Novembro , que marcou a morte de Zumbi dos Palmares , líder negro que lutava contra a escravidão e opressão de seu povo.

Fonte e Fotos: Núcleo de Cultura União Operária Primeiro de Maio.