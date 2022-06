Oficina de costura da Promoção Social fez cobertores, de roupas usadas, que foram doados

Share on Email

Uma das atividades que carecem de mão de obra, em Alegrete, é a das costureiras.

Um local que oferece formação desta mão de obra é no Centro de Fortalecimento de Vínculos- serviço da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social da Prefeitura.

Alunas de costura do Centro de Convivência

Magna Rodrigues de Souza, instrutora do curso diz que há dois anos realizam esta formação e ajudam pessoas a aprender a costurar e ter uma atividade de trabalho e renda ou até mesmo fazer roupas e consertos para a família.

A informação é de que serão adquiridas máquinas industriais para melhorar o trabalho.

Uma das atividades das alunas e voluntárias do curso é arrumar peças doadas ao Banco de Vestuário. Assim que as roupas chegam lá são higienizadas e as que precisam são consertadas.

Mas quando as peças não servem mais para uso a alternativa, conforme Magna, é transformar em cobetas. E no ano passado, o grupo fez 40 cobertores que já foram doadas a quem precisa.

No momento eles não estão confeccionando e nem tem mais cobertas para doação.

Ela lembra que duas das máquinas de costuras estão com pequenos problemas é que se alguém que saiba fazer a manutenção pudesse ajudar seria de grande importância para darem prosseguimento às atividades com um grupo maior de alunas.