Cartório aponta que nasceram menos bebês, até o momento em Alegrete, em relação a 2021

É sempe uma curiosidade saber o número de bebês que nascem em Alegrete para ter uma noção do aumento da população.

Conforme dados do Cartório de Registro Civil, de janeiro a 1º de junho, deste ano, foram registrados 348 novos alegretenses. No mesmo período de 2021, foram registrados o nascimento de 417 bebês, portanto, houve um decréscimo no número de nascimentos no Município.

Uma das causas para essa diminuição pode ser atribuída aos casais que estão tendo mais cautela e cuidados para não terem filhos sem planejamento.

A Dra Marilene Campagnolo, pediatra chefe da UTI Neo Natal, diz que essa diminuição de crianças nascidas em Alegrete pode ser resultado do planejamento familiar que vem sendo desenvolvido na Rede Pública de Saúde com a conscientização de mulheres para que só engravidem se, realmente, este for o seu desejo.