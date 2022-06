Surge novo lixão a céu aberto no Bairro Santos Dumont

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No bairro Santos Dumont, mais um lixão a céu aberto foi registrado, na última semana.

Diariamente as demandas são expostas através de reclamações pelas redes sociais, por ligações ou no whatsApp do PAT. Uma das que são recorrentes, é a questão ambiental.

Em vários pontos da cidade, é possível se deparar com depósitos irregulares de lixos. Desde galhos, móveis, eletrônicos e entulhos de obras.

Os depósitos irregulares de lixo contaminam águas e solos com substâncias tóxicas. Também atraem bichos como moscas, ratos, baratas e mosquitos, que podem aumentar a incidência de enfermidades por conta de dengue, zika, febre amarela e leptospirose.

Uma área no final da rua Sergipe virou um grande depósito de lixos. São descartes de vários produtos e objetos. De acordo com o morador que fez a denúncia, a infraestrutura já realizou limpezas, entretanto, em pouco tempo o local se torna intransitável diante da irresponsabilidade de alguns.

Quem descarta entulho e lixo de maneira irregular está comprometendo a segurança nas ruas, o ecossistema e, de forma indireta, a vida de milhares de pessoas.