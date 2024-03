Alunos do IFFar recolhem assinatura para petição pública pelo passe livre no transporte

Como alunos do Instituto Federal Farroupilha de Alegrete, estamos vendo nossos amigos e colegas desistindo de seus sonhos. Esse relato está em uma nota do Grêmio Estudantil do IFFAr para chamar a comunidade para que assine a petição pública que precisa de 500 assinaturas. A razão desse documento é pelo transporte escolar com passe livre, para que todos possam frequentar as aulas no Instituto que fica a 22 km da zona urbana de Alegrete.

O custo atual da passagem de ônibus, no valor de R$7,25, está tornando a educação inacessível para muitos estudantes. Isso é um absurdo. -Temos o direito a uma educação acessível e a um transporte público acessível, diz Carlos Cordeiro, presidente do Grêmio estudantil do IFFar. A situação é ainda mais alarmante quando consideramos que 26% dos estudantes brasileiros abandonam os estudos por falta de acesso ao transporte (Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD). Este número reflete uma realidade triste e inaceitável.

A nota que busca assinaturas nesta Petição solicita à Prefeitura Municipal de Alegrete que reduza o preço das passagens e implemente um programa eficaz do Passe Livre Estudantil. Isso não apenas ajudará os estudantes atuais do Instituto Federal Farroupilha, mas também incentivará mais jovens a buscar uma educação superior de qualidade aqui em Alegrete bem como na região e de outros locais do Estado.

Junte-se a nós nesta luta pela igualdade no acesso à educação. Assine esta petição para mostrar seu apoio aos estudantes em Alegrete, dizem os estudantes.

https://www.peticao.online/reducao_da_passagem_e_implantacao_ao_passe_livre_estudandil_em_alegrete_rs#form