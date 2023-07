Oficina sobre Educação Fiscal acontece na próxima segunda-feira na Unipampa

Share on Email

O Projeto “O Jardim dos Tributos”, em parceria com o Grupo Estadual de Educação Fiscal do RS e com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, está promovendo a Oficina de Produção de Sequências Didáticas sobre Educação Fiscal.

Professores da rede municipal, estadual e privada estão convidados para participarem, mediante inscrição gratuita. É preciso preencher o formulário (link abaixo), para garantir participação. A Oficina acontece na próxima segunda-feira (17), das 8h30min às 11h30min, tendo por local o auditório da Unipampa.

O público-alvo é professores da Educação Infantil e Anos Iniciais da Rede de Ensino de Alegrete e são reservadas 50 vagas, número máximo de participantes da oficina. Aos participantes da oficina é necessário levar notebook.

A oficina é gratuita e destaca o trabalho de produção de sequências didáticas sobre os conhecimentos da BNCC, na transversalização dos temas da Educação Fiscal serão desenvolvidos a partir da história “O Jardim dos Tributos”. Inscrições através do link: https://forms.gle/m45pd4HNvVqmEwGGA

O livro, em formato digital, pode ser baixado gratuitamente para auxiliar o trabalho dos professores no link:

https://ojardimdostributos.com.br/