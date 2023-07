No primeiro semestre, Programa Mais Médicos não enviou nenhum profissional a Alegrete

Entre os médicos selecionados no primeiro edital do programa Mais Médicos, cerca de 70% já confirmaram interesse na vaga para a qual foram indicados e se apresentaram aos municípios.

O número representa 4.107 profissionais que irão atuar na Atenção Primária à Saúde em todas as regiões do Brasil. No primeiro edital desde a retomada do programa pelo Governo Federal, foram oferecidas 5.968 vagas para garantir o acesso à saúde, principalmente nos locais menos atendidos do país.

Em Alegrete a situação é preocupante, a cidade tem um grande número de postos de saúde nos bairros e, com a aprovação do edital do programa acraditava-se que a estrutura do setor melhoraria de maneira significativa, o que não aconteceu na prática.

ESF Prado- Alegrete

No primeiro semestre de 2023, não foi destinado nenhum profissional da área médica, com isso não houve acréscimo no número de profissionaisna rede de saúde do município.

Em contato com a Secretária de Saúde do município, Haraceli Fontoura, ela relatou que o programa não liberou profissionais nos primeiros meses do ano, mas salienta que, neste segundo semestre a expectativa é que cheguem nove novos médicos para as diversas áreas do município. A Secretária também informou, que um novo profissional já esta habilitado na cidade e já foi destinado ao posto de saúde ESF Vera Cruz, afirma Haraceli.

A expectativa do governo é que até o fim deste ano, 28 mil profissionais do Mais Médicos estejam atuando em todo o país, especialmente em áreas de extrema pobreza