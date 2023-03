Oficinas artisticas abrem espaço para várias linguagens culturais

Share on Email

Considerado um objeto de estudo aprofundado no campo educativo, e não somente uma atividade complementar nas escolas, o trabalho com a arte busca estimular a criatividade, o senso crítico e a capacidade de interpretação, servindo como uma ferramenta interdisciplinar a ser complementada por outras áreas de conhecimento.

Desta forma, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc, dá início ao projeto “Universo Escola: Arte e Cultura para todos” a partir do próximo dia 20 de março.

A iniciativa visa incentivar a prática artística no processo educacional dos estudantes do município, oferecendo oficinas gratuitas de cinema, teatro, literatura e artes plásticas.

”É por meio da arte que os alunos conhecem mais sobre a história da cultura e de suas origens, e sobre as sensações e expressões que as obras artísticas despertam nas pessoas”, destacam os organizadores do projeto.

Ministradas por profissionais qualificados com extensa experiência nas suas áreas, cada escola receberá 8 horas de oficinas, divididas nas linguagens do teatro, cinema, literatura e artes plásticas.

O projeto funciona através de agendamento realizado pela equipe organizadora diretamente com a unidade pelo telefone (55) 3422-2129 ou pelo whatsapp (55) 9 8423-6348.