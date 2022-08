Oftalmologia: Serviço já está disponível na Santa Casa

Share on Email

Através de uma parceria com as secretarias Estadual e Municipal da Saúde, a Santa Casa está disponibilizando para os 11 municípios que pertencem a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, mais um atendimento especializado. Trata-se do serviço de Oftalmologia.

O atendimento já está em pleno funcionamento e prevê a oferta de consulta especializada em Oftalmologia, com a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças oculares, incluindo processos cirúrgicos.

De acordo com o médico oftalmologista Gustavo da Rosa, responsável pelos atendimentos na Santa Casa, é importante que os problemas de visão sejam identificados ainda no seu início. “Muitas doenças oftalmológicas podem ser detectadas de maneira mais precoce em um exame oftalmológico de rotina”, garante. ”O glaucoma é uma delas, onde o diagnóstico e tratamento precoces fazem toda a diferença”.

Pensando na prevenção e manutenção da saúde ocular da população da região, serão disponibilizados, inicialmente, 30 atendimentos por semana, realizados todas as terças-feiras, no Ambulatório de Especialidades da Santa Casa.

Para o primeiro contato, os pacientes deverão ser encaminhados através de um pedido médico da rede básica de saúde, efetivados nos postos de saúde do município. O agendamento das consultas, ofertado para pacientes do SUS, é feito via Sisreg, Sistema Nacional de Regulação, um sistema criado para o gerenciamento de serviços de saúde, que visa otimizar e reduzir a fila de espera.

Para pacientes do CariSaúde, o atendimento incluiu ainda cirurgias oculares e atendimento pré e pós cirúrgicos, com agendamento feito diretamente na Santa Casa.

No ambulatório de especialidades, além de oftalmologista, os pacientes tem a disposição especialidades como cirurgia geral, colo Proctologia, endocrinologia, gestante de alto risco, ginecologia, endocrinologia e especialidade de odontologia hospitalar para pessoas com deficiência, entre outros.