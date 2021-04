Vereador ingressa com Projeto de Lei que não permite retorno às aulas presenciais em Alegrete

Diante das reiteradas tentativas do Governo do Estado de viabilizar o retorno às aulas presenciais e Decreto publicado pelo Prefeito no sábado (24) e revogado nesta segunda-feira, o vereador Anilton Oliveira/PT ingressou com um Projeto de Lei que não permite o retorno às aulas presenciais em âmbito municipal.

“Os fatos demonstram claramente a incerteza e insegurança da administração municipal sobre o tema, mesmo após a ampla maioria da comunidade escolar de Alegrete se manifestar pela continuidade do ensino remoto”, rebateu o petista.

Na segunda-feira (26), Oliveira cumpriu o que havia dito em sessão da câmera durante audiência pública e ingressou com o PL 0012/2021.

O documento busca não permitir que as Escolas da Rede Municipal de Ensino retornem às aulas presenciais enquanto durar o estado de calamidade causado pela covid-19, imposto por Decretos Estaduais.