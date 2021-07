Oncologista alegretense é referência no Hospital Sírio-Libanês

Tiago Biachi de Castria é um conceituado oncologista alegretense, médico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e do Hospital Sírio-Libanês, além de pesquisador e primeiro autor de diversas publicações em revistas internacionais e de um livro sobre câncer de estômago.

Nascido no dia 2 de setembro de 1985, no Hospital da Guarnição Militar de Alegrete, Tiago é filho do casal Vilmar Franco de Castria e Elizabeth Biachi de Castria.

O alegretense deixou a 3ª Capital Farroupilha com 17 anos para fazer cursinho pré-vestibular em Pelotas, em função de que seu irmão Diego já morava lá. Sua vida estudantil começou na Escola Demétrio Ribeiro, onde fez 1º grau, e depois fez o 2º na Escola Emílio Zuñeda, ambas públicas. Fez ainda faculdade na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Alegretense possui diversas especializações e uma das referências em oncologia no País.

Sempre sonhou em ser médico

Mesmo sem ter médicos na família, sempre foi fascinado pela medicina, desde pequeno. Ainda criança, visitava o pai que era militar e servia no hospital militar. Foi ali, naquele ambiente, que o alegretense imaginou que seria sua profissão e, anos depois, o sonho infantil virou realidade.

Antes de se mudar para Zona Sul do Estado, ainda no segundo ano do ensino médio, ele arriscou no vestibular da UFSM. Se inscreveu no Curso de Economia para saber como era uma prova de vestibular. Resultado: aprovado. Logicamente acabou não efetivando a matrícula e foi para Pelotas.

Após o pré-vestibular, vieram as provas de vestibular e acabou sendo aprovado nas quatro universidades federais do Rio Grande do Sul: Santa Maria, Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Mesmo já morando em Pelotas, decidiu ir para Porto Alegre, acompanhado e apoiado pelo irmão mais velho Diego.

A escolha da especialidade

A faculdade de Medicina na Universidade Federal, foi concluída em dezembro de 2009. Daí em diante encarou as provas de residência e, ainda na faculdade de Medicina, optou pela especialidade de Oncologia.

“Talvez o grande motivo de escolher oncologia foi por poder ajudar alguém em um momento crucial. Muito provavelmente é o pior momento da vida daquela pessoa. O momento onde a pessoa associa que seja a proximidade do fim da vida. Poder ajudar as pessoas nesse momento é algo fascinante e uma experiência absurdamente gratificante”, descreve o profissional.

Um dos maiores centros de formação de oncologistas no Brasil ficava em São Paulo e esse seria o próximo sonho a ser conquistado: o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, hospital ligado a Universidade de São Paulo (USP) e o maior hospital de câncer da América Latina.

Mas, para isso, precisava cursar 2 anos de residência em Clínica Médica, a qual cursou na capital paulista na Universidade Federal de São Paulo e, após um período intenso de estudos, recebeu aprovação para o Hospital do Câncer, da USP.

Antes de entrar como residente de oncologia, iniciou um curso de doutorado, ainda na Universidade Federal de São Paulo, onde defendeu sua tese, durante a residência em Clínica Médica e, aos 28 anos, recebeu o título de doutorado pela Universidade Federal de São Paulo.

“Me formei oncologista em 2015 e fui trabalhar no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Essa foi uma experiência inesquecível, visto que pelo primeiro momento eu estava exercendo a especialidade que eu sempre sonhei, com toda a responsabilidade que isso exige”, resume.

Tiago possui graduação em medicina pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (2009) e título de Residência Médica em Clínica Médica pela Universidade Federal de São Paulo e de Oncologia Clínica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo FMUSP.

Possui também título de Doutorado pelo Programa de Medicina Interna e Terapêutica da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é Oncologista Clínico no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo/Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICESP/FMUSP), Oncologista Clínico Titular do Hospital Sírio-Libanês.

É membro da European Society for Medical Oncology (ESMO), da American Society of Clinical Oncology (ASCO) e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), da Associação Brasileira de Cancer Gástrico e da International Gastric Cancer Association.

Possui ainda título de especialista em Cancerologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC) e pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

Com um ano de trabalho, o alegretense Tiago teve seu trabalho reconhecido e recebeu o convite para integrar o grupo do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, referência na América Latina.

Atualmente, Tiago exerce suas atividades em seu consultório dentro do mesmo Hospital, além de cuidar de pacientes internados.

De Alegrete para o mundo

Oncologista do Hospital Sírio-Libanês e contratado do Instituto do Câncer da USP, Tiago deixou a Unidade em abril para se dedicar a um novo desafio: em agosto, após as provas de validação do diploma, vai atuar nos Estados Unidos realizar um fellowship Hospital do Câncer de Nova Iorque, no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, um dos maiores hospitais de câncer do mundo que tem uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que apoiará o médico nessa nova jornada.

Júlio Cesar Santos Fotos: acervo pessoal