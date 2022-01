Onda de calor: Alegrete registra 46°C nesta tarde

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de que regiões do Rio Grande do Sul registrariam temperaturas de 43ºC até o fim da semana tem se confirmado.

No caso de Alegrete, o termômetro acusa um temperatura ainda maior chegando a 48ºC como ocorreu na tarde de ontem(13).

O que está acontecendo

Uma massa de ar seco e quente que cobre o Rio Grande do Sul está elevando as temperaturas em todo o estado – é a “onde de calor”. O Inmet divulgou um aviso para a maior parte do Rio Grande do Sul de que a temperatura deve ficar de 3 a 5ºC acima da média para esta época do ano.

O estado passa por um bloqueio atmosférico, que impede que as frentes frias passem pelo RS. Não há previsão de chuvas significativas e sim de sol forte por vários dias seguidos.

A Defesa Civil de Alegrete emitiu um alerta de onda de calor até o domingo (16). Os índices de radiação ultravioleta atingirão níveis entre 11 e 16, indicando cuidado extremo.

É recomendado que todos que se expuserem ao sol ou a altas temperaturas utilizem roupas frescas, mantenham a hidratação constante (com água ou sucos), façam refeições leves, evitem exercícios entre as 10 e 16h, utilizem protetores solares, chapéus e óculos escuros com proteção UVA e UVB.