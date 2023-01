Onda de vandalismo e furtos na cidade é crescente, e o número de PMs diminuiu ainda mais

Share on Email

Nesses últimos dias, a central de videomonitoramento da Prefeitura, está trabalhando de forma incansável, juntamente, com os demais órgãos de segurança para identificar os autores de pichações, vandalismo e furtos.

Videomonitoramento da Prefeitura denuncia ação suspeita durante a madrugada

O coordenador da sala de monitoramento, Uiliam Rodolfo Lopes Almeida, explica que o trabalho é 24h, entretanto, algumas situações podem passar no momento que ocorre, acrescenta que, no caso mais recente da Estátua do Mário Quintana, já há um suspeito.

“Tem um grupo que anda na região central, que já está há dias sendo monitorado, pois é o principal suspeito de algumas pichações. Todavia, estamos passando, também, por uma onda de vandalismo e furtos na cidade”- comenta.

Os crimes nos últimos dias têm sido constantes contra o patrimônio público, que também sofre com furtos da fiação elétrica em parques e em vários pontos da cidade; pichação em muros e paredes de órgãos público. A cerca de pedra em frente ao Museu do Gaúcho nem foi concluída e já foi alvo dos vândalos. Essas ações, inclusive, estão prejudicando inúmeras famílias com os recorrentes furtos de cabos nos poços artesianos da Corsan, por exemplo.

Com os furtos, vários bairros ficam desabastecidos, por horas, até que a equipe realize o conserto.

Contentores de lixo quebrados e incendiados, bancos depredados, grama arrancada, cercas e grades destruídas são apenas alguns dos demais problemas que se observam em áreas que existem para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Mulher é presa com droga, dentro de brinquedo de pelúcia, no bairro Progresso

Este tipo de dano é considerado crime pelo Código Penal, e tem previsão de pena de até seis meses de prisão e multa.

Quem presenciar tais atitudes deverá imediatamente acionar a Brigada Militar.

Em várias situações, como na madrugada de quarta-feira, um homem foi preso em razão do flagrante feito pelo Sistema de Videomonitoramento da Prefeitura. Em entrevista no último dia do ano passado, o Prefeito em exercício Jesse Trindade, também comentou sobre o Cercamento Eletrônico, um projeto que será implementado na cidade.

Esses casos mais recentes, também é ressaltada a importância de que Alegrete seja contemplado com mais efetivo para Brigada Militar. Os policiais que atuam diuturnamente são poucos diante da defasagem que todos conhecem e não é novidade.

A Internet tornou-se terreno fértil para golpes; veja os mais usados no momento em Alegrete

Uma ação em prol de mais policiamento deve ser pensada de forma mais ostensiva pelos governantes da cidade e os demais que podem auxiliar. A exemplo da virada do ano, muitas ocorrências não puderam ser atendidas pois não havia material humano suficiente para todas as chamadas ao 190.

A crítica não pode ser feita somente em razão da falta de atendimento, mas unir forças para que mais esse grave problema público possa no mínimo chegar a um número mais razoável de policiais para a cidade.