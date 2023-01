Rotina: moto furtada é recuperada pela BM em Alegrete

De acordo com informações, desta vez, o veículo foi localizado no KM 583, da BR 290, próximo ao Trevo do Arco. A moto Honda apresenta danos no painel.

O registro do furto, na delegacia, ocorreu ao mesmo tempo em que os policiais militares estavam realizando as averiguações de denúncias de um veículo abandonado na rodovia.

A moto foi furtada, nesta madrugada, do pátio da residência no bairro Cohab Vera Cruz. O relato da vítima é que, na semana passada, já tinha ocorrido um furto de veículo de sua propriedade, sendo uma Parati, recuperada antes mesmo do registro na DP. Por esse motivo, colocou um sistema de videomonitoramento na casa, o que deve auxiliar para que os envolvidos sejam identificados.

Até o momento, ninguém foi preso. Os registros de furto de veículos tem sido rotina em Alegrete. Um deles, sendo um Uno, além de ter sido furtado, foi incendiado.