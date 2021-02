Mulher é ameaçada pela mãe e irmão

Compartilhe















Uma mulher de 21 anos acionou a Brigada Militar, após ser ameaçada pela mãe e pelo irmão.

De acordo com registro, a vítima relatou que a progenitora não aceitou que ela saísse de casa mesmo sendo maior de idade. Por esse motivo, na madrugada de quarta-feira, a acusada foi até a casa da filha e quebrou vidros das janelas, assim como, o portão da residência. Além das ameaças da mãe, a mulher também recebeu ligações do irmão que a agrediu verbalmente. Devido ao descontrole da mãe, a vítima acionou a Brigada Militar. Quando a guarnição chegou no endereço, na região da Cidade Alta, a acusada já havia saído. A vítima foi levada à Delegacia de Polícia onde fez o registro contra a mãe e o irmão e desejou representar contra ambos. Também destacou que a mãe disse que iria agredi-la se a encontrasse na rua.