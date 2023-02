Ônibus de excursão tomba e 35 passageiros ficam feridos em acidente na ERS-342

Um ônibus de excursão, com pelo menos 40 passageiros, tombou na altura do km 152 da ERS-342, em Cruz Alta, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, por volta das 6h deste domingo (26). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), 35 passageiros ficaram feridos, entre eles quatro crianças.

Pelo menos três passageiros ficaram gravemente feridos – os nomes não foram divulgados. Treze pessoas foram levadas para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo em Cruz Alta e as demais para o Hospital Santa Lúcia e na UPA, também na cidade.

A empresa DTour, de Santa Maria, é a responsável pelo ônibus. Segundo o CRBM, o veículo trafegava no sentido Cruz Alta a Ijuí, quando, ao fazer a curva, o motorista teria perdido o controle do veículo e caído em um barranco às margens da rodovia. Chovia no momento do acidente.

A RBS TV tenta contato com a empresa de ônibus.

A excursão tinha como destino a cidade de Santo Cristo, também na região noroeste. O CRBM informou que a documentação do motorista e do veículo estavam regulares.

Por Redação, RBS TV

Ônibus tombou às margens da rodovia, em Cruz Alta. — Foto: Comando Rodoviário da Brigada Militar