OPAA inicia campanha de castração de animais para diminuir cães de rua em Alegrete

Diante do elevado número de animais de rua ou abandonados, a ONG OPAA iniciou uma campanha de castração em agosto. Foi firmado um convênio com algumas clínicas na tentativa de diminuir essa população de cães de rua em Alegrete. Os descontos para esse procedimento, conforme a voluntária da ONG, Nara Leite, chegam a 50%. Ela diz que no card que circula nas redes sociais está a lista das clínicas conveniadas.

A população de cães tem preocupado os que se envolvem nesta causa de forma voluntária em Alegrete. Além disso as pessoas precisam conviver com fezes de animais em várias ruas da cidade. O Canil Municipal já está com sua capacidade esgotada e o que ainda falta na cidade é a conscietização das pessoas que criam cães de cuidar para que não procriem sem controle, comentou uma voluntária da OPAA.