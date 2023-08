Rosas de Ouro, a nova escola de samba de Alegrete, foi oficialmente apresentada à comunidade

Na noite de sexta-feira, 4, o Clube Caixeiral se tornou o centro de atenções do circuito carnavalesco, quando a escola de samba Rosas de Ouro reuniu sua comunidade para uma noite marcante. O evento foi marcado pela apresentação da diretoria da escola, bem como da porta-padrão Mariza Stamato Souza, junto da corte do carnaval de 2023. No entanto, a noite também foi uma oportunidade de prestar homenagens especiais a figuras icônicas que moldaram a trajetória da Rosas de Ouro.

Um dos momentos mais tocantes da noite foi a homenagem póstuma a Tom Mix, o carnavalesco destacado, figurinista e artista que fundou o então bloco Rosas de Ouro. Tom Mix faleceu no dia anterior à apresentação. A escola de samba fez questão de celebrar a vida do visionário que tanto contribuiu para a essência das Rosas de Ouro e deixou uma marca indelével no mundo do carnaval.

A homenagem também se estendeu aos demais integrantes que já partiram, mas cujo espírito e paixão pelas Rosas de Ouro permanecem vivos na memória da comunidade. Em um telão foram exibidos momentos dos homenageados durante suas participações no bloco Rosas de Ouro.

A noite também contou com um espetáculo musical que não deixou ninguém indiferente. Com a presença da comunidade em peso, o show protagonizado por Daniel Quintal do Cezinho e Emersom Dias trouxe uma energia contagiante e arrebatadora, reforçando a força e o compromisso da Rosas de Ouro em brilhar ainda mais intensamente no carnaval de 2024.

A presença do presidente da Assecal, Rafael Faraco, destacou a importância desse momento para a escola de samba e para a comunidade, assim como outros integrantes de outras escolas de samba.

A diretoria da Rosas de Ouro, liderada por José Ulisses Gorski Castro, também foi apresentada durante a noite. Cada membro da diretoria traz consigo uma paixão fervorosa pelo carnaval e uma dedicação inabalável à escola.

Os integrantes da diretoria foram apresentados, cada um representando um pilar fundamental para o sucesso da escola:

Vice-presidente de administração: Wladimir Duarte Peres

Vice-Presidente Financeiro: Paulo Antônio Berquó Farias

Vice-presidente social: Edegar de Oliveira Lopes

Vice-presidente de eventos: Tailise Oliveira Noetzold da Costa

Vice-presidente de divulgação: Ana Amélia Soares Nakashima

Vice-presidente departamento feminino: Cláudia Dorneles Padilha

Vice-presidente patrimônio: João Francisco Aires de Souza

Vice-presidente jurídico: Sivens Henrique Gomes Carvalho

Primeira Secretária: Dionizia Visca Duarte

Segundo Secretário: Vinícios Franco Fagundes

Segundo Tesoureira: Liziane Oliveira Noetzold

O Conselho Fiscal é composto pelos titulares Felipe Alves dos Santos, Rosangela Almeida Silveira e José Francisco Zacarias Borges, com Cristian Augusto Nicola como suplente.

Fotos: DG Fotografias