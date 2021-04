OPAA muda linha de atuação e vai fazer castração em lista do Canil

Compartilhe















Em 2021, a Organização de Proteção Animal de Alegrete- OPAA está trabalhando com novas diretrizes .

A presidente Nara Leite explica que a ONG conta com trabalho voluntário e, devido a isso não tem como realizar suas atividades por quase 24h, como se fosse uma entidade privada.

-Nós defendemos a causa animal em todos os sentidos, mas que fique bem claro, temos limitações para atender e ajudar, disse Nara Leite,presidente da OPAA.

Então, para melhor atuar a OPAA estreitou laços com o Poder Público, e de acordo com Nara Leite, a pessoa responsável técnica pelo canil, agora, fica o tempo todo lá e não se divide em outras atividades da Prefeitura como vinha acontecendo.

Um dos objetivos é fazer 10 castrações por mês e para isso a OPAA conta com a parcerias de veterinárias. Existe uma lista de animais de pessoas de baixa renda com cadastro único na Prefeitura. Esses cães necessitam de castração e o procedimento vai ser feito, conforme esta lista, colocou a Presidente da ONG.

Ela disse que as clínicas veterinárias vão manter um cofrinho na entrada para que seus clientes colaborem com moedas que vãos ser revertidas à OPAA para fazer as castrações.

– As pessoas precisam ter em mente que só se cria cachorros ou outros animais quem pode cuidar, porque eles sofrem quando não têm alimentos e são mal tratados.