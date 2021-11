OPAA realizou ação especial no Canil durante o feriado

Share on Email

O Canil Municipal, próximo ao Corredor dos Papagaios é o local onde ficam cães recolhido de ruas que sofreram maus tratos. Ele é mantido pela Prefeitura e tem as assessoria técnica de veterinários e os cães que lá estão são bem tratados.

Integrantes da ONG OPAA acompanham de perto todas as atividades do canil e no feriado de 15 de novembro eles estiveram realizando uma ação especial.

Conforme a Veterinária e vereadora Dileusa Alves, foi feito o corte de grama, limpeza no entorno e, também, pintura das casinhas que abrigam os cães. Como tem casinhas novas que estão no pátio devido ao aumento de cães no local, a ONG iniciou a reforma de telhado e pinturas.

O grupo também realizou tosa em alguns cães do canil, já prevendo o forte calor que vai fazer em Alegrete.

-Eles tem pouca mão de obra em infra estrutura e higienização e por isso estamos dando esse suporte com reforma de 20 casinhas e a limpeza na área externa do Canil, observou Dileusa Alves. Disse que vão retornar para concluir o trabalho nas casinhas.