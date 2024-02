Operação da Polícia Civil apreende a maior quantidade de drogas dos últimos tempos em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações apuradas pelo PAT, em uma das residências no bairro Tancredo Neves, conhecido como Várzea, os policiais civis efetuaram a prisão de uma idosa em posse de uma quantidade significativa de materiais ilícitos: um tijolo grande de cocaína (927g), sete porções de maconha (162g), 799 comprimidos de Ecstasy, 14 cartuchos cal .357, um cartucho cal .22, três sacos com cocaína (817g), duas balanças de precisão e material utilizado para embalar drogas. Estima-se que o material apreendido renderia aos traficantes cerca de R$ 215.000,00. A apreensão de Ecstasy é uma das maiores realizadas na cidade e a maior neste ano até o momento. As drogas sintéticas são difíceis de serem apreendidas, porque são vendidas em locais fechados e fáceis de transportar grandes quantidades.

Idosa é violentamente atropelada na ciclofaixa e motorista foge; veja o vídeo

Na mesma Operação a Polícia Civil, ainda cumpriu mais dois Mandados de prisão contra dois indivíduos, sendo um deles apenado com uso de tornozeleira. E uma outra prisão pela Brigada Militar e 6ºBPchoq de uma mulher com drogas, dinheiro e outros produtos ilícitos.

Devido a negociações sobre reposição salarial com o governo dos delegados, não há mais detalhes disponíveis sobre a ocorrência no momento.