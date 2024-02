Idosa é violentamente atropelada na ciclofaixa e motorista foge; veja o vídeo

A imagem é forte e mostra o momento em que a vítima está caminhando na ciclofaixa e o carro, aparentemente bem acima da velocidade permitida, a atinge e foge do local sem prestar socorro. A idosa de 64 foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa onde passa por cirurgia. Ainda não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

De acordo com o irmão da comerciária, ela reside no bairro Capão do Angico e faz aquele trajeto todos os dias até a empresa localizada na Avenida Caverá. Pelo vídeo é possível ver que o condutor invade a pista e colide de frente com a idosa. Ela é arremessada alguns metros para cima e depois cai ao solo.

Qualquer informação sobre o veículo deve ser repassada à Brigada Militar pelo 190. Veja abaixo o vídeo: